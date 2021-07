The Last Worker: l'avventura VR sbarca a Venezia 78

Il mondo dei videogiochi sta assumendo sempre più rilevanza ed è di poche ore fa la notizia che vede come protagonista The Last Worker, un'avventura in realtà virtuale che sta per sbarcare a Venezia 78.

Come svelato dagli stessi sviluppatori in occasione del lancio del teaser trailer di The Last Worker, il titolo VR è l'unico videogioco selezionato per la 78° Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia. Questa avventura che mescola la grafica in 2D a quella 3D concorrerà con altri 25 candidati (nessuno di questi è un videogioco) per l'assegnazione del Leone d'Oro. In occasione dell'evento si terrà inoltre l'anteprima mondiale del gioco, il quale potrà essere giocato da una serie di ospiti selezionati e dalla stessa giuria tramite i dispositivi di Oculus, ovvero Quest e Quest 2. Per scoprire se il gioco riuscirà ad aggiudicarsi un premio dovremo quindi attendere l'evento che si terrà dall’1 all’11 settembre 2021.

Prima di lasciarvi al teaser trailer del gioco, vi ricordiamo che il suo arrivo è previsto nel corso del prossimo anno su PC, Nintendo Switch, PlayStation 5, Xbox Series X|S e dispositivi VR (esclusivamente quelli targati Oculus).