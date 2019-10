The Legend of Bum-Bo in azione! Nuovo gameplay per il prequel di The Binding of Isaac

In attesa che The Legend of Bum-Bo approdi sul mercato videoludico, il prequel del noto The Binding of Isaac torna a mostrarsi in azione grazie ad un nuovo video gameplay.

Quest'ultimo presenta al pubblico il personaggio di Bum-Bo the Weird, con il quale viene affrontata una sessione di gioco. Ad introdurre e commentare il gameplay troviamo il co-creatore di The Legend of Bum-Bo, che ha collaborato con Edmund McMillen per la realizzazione di questa nuova produzione. Il filmato offre un'interessante occasione per dare uno sguardo più approfondito alle meccaniche di gameplay e alle atmosfere che caratterizzano il prequel di The Binding of Isaac. Con una durata di circa venticinque minuti, il video gameplay è disponibile per la visione direttamente in apertura a questa news. Cosa ve ne pare?



In precedenza, lo stesso Edmund McMillen aveva presentato un gameplay di The Legend of Bum-Bo, in cui vestiva i panni di Bum-Bo the Brave e presentava al pubblico il primo capitolo del gioco, le meccaniche base ed una boss fight. Come annunciato dall'ultimo trailer di The Legend of Bum-Bo, il gioco approderà su PC e Mac il prossimo 12 novembre. Più tardi, in data ancora non definita, il gioco diverrà disponibile anche su Nintendo Switch e dispositivi iOS.