The Legend of Bum-Bo: video gameplay presenta il prequel di The Binding of Isaac

L'universo di The Binding of Isaac sta per espandersi grazie all'imminente pubblicazione di The Legend of Bum-Bo, prequel del gioco ideato da Edmund McMillen.

Con l'avvicinarsi della data di lancio, l'autore videoludico ha deciso di offrire agli utenti un'interessante occasione per approfondire le dinamiche di gameplay che caratterizzeranno la sua nuova opera. Il creatore di The Binding of Isaac ha infatti recentemente reso disponibile un interessante video gameplay, il cui protagonista assoluto è il primo capitolo di The Legend of Bum-Bo. Il filmato ha una durata di circa quindici minuti, durante i quali McMillen ci accompagna alla scoperta delle fogne di Dross, introducendo le meccaniche di base del gioco, l'omonimo protagonista Bum-Bo ed una boss-fight. Come di consueto, è possibile visionare il filmato direttamente in apertura a questa news: siete incuriositi da questo nuovo progetto videoludico ideato da Edmund McMillen?



Ricordiamo ai lettori che l'ultimo trailer di The Legend of Bum-Bo ha ufficialmente svelato la data di uscita del gioco, ormai non troppo distante. Il titolo potrà infatti essere giocato su PC e Mac a partire dal prossimo martedì 12 novembre, data in cui quest'ultimo sarà reso disponibile su Steam. L'autore, pur non fornendo un'indicazione temporale precisa, ha inoltre confermato che il prequel di The Binding of Isaac arriverà in futuro anche su Nintendo Switch e dispositivi iOS.