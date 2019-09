The Legend of Bum-Bo: trailer svela la data di lancio del prequel di The Binding of Isaac

La community di giocatori che hanno amato The Binding of Isaac saranno lieti di sapere che il prequel del gioco è in dirittura di arrivo sul mercato videoludico!

L'atteso The Legend of Bum-Bo si prepara infatti a fare il proprio debutto: ad annunciarlo è Edmund McMillen, già autore di The Binding of Isaac, tramite il proprio account Twitter ufficiale. Come potete verificare in calce a questa news, il cinguettio ci informa che il gioco è pronto ad esordire su PC e Mac, tramite Steam, il prossimo martedì 12 novembre.

A confermare la data di pubblicazione è anche il nuovo trailer di The Legend of Bum-Bo, che potete visionare direttamente in apertura a questa news. Il filmato consente di dare un primo sguardo a quelle che saranno le caratteristiche e lo stile di questa nuova produzione targata Mcmillen. Nel gioco vestiremo i panni di Bum-Bo, la cui avventura comincia in seguito ad un furto: una misteriosa entità ruberà infatti l'unica moneta del protagonista, gettandola nelle fogne! Siete incuriositi da questo prequel di The Binding of Isaac?



In chiusura, vi ricordiamo che la pubblicazione di The Lenged of Bum-Bo è attesa, oltre che su PC, anche su iOS e Nintendo Switch. La data di uscita per queste due piattaforme non è tuttavia stata ancora annunciata.