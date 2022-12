The Legend of DOOM: Zelda per NES si fa sparatutto nel gioco fan made, ecco il video

Da grandi appassionati di sparatutto e di avventure ruolistiche 'vecchia scuola', i modder di DeTwelve Games hanno ricostruito le ambientazioni del capitolo originario di The Legend of Zelda per NES servendosi del motore grafico del primo DOOM.

Il frutto del loro lavoro, The Legend of DOOM, è disponibile gratis su PC e consente a tutti i patiti della saga sparatutto di ID Software e dell'avventura nintendiana di esplorare gli iconici scenari del primo Zelda imbracciando un fucile a canne mozze.

Diversamente da altri progetti in salsa retrò come il recente demake PS1 di The Callisto Protocol, il progetto fan made di DeTwelve Games assume quindi la forma di un vero e proprio videogioco, con tanto di dungeon, scontri con i boss, potenziamenti da sbloccare e segreti da scoprire esplorando (dalla prospettiva del Doom Guy) una reinterpretazione fedele degli scenari del capolavoro anni '80 di Shigeru Miyamoto.

Trattandosi di una 'total conversion' del primo DOOM, il gioco fan made dedicato a The Legend of Zelda per NES necessita dei file originari dello sparatutto di ID Software e una certa dimestichezza nel download e nell'installazione di mod tramite GZDoom. Date un'occhia al video gameplay di The Legend of DOOM che campeggia in cima alla notizia e fateci sapere con un commento che cosa ne pensate di questo gioco amatoriale.