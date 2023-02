The Legend of Dragoon si aggiorna, la patch risolve tanti problemi tecnici

The Legend of Dragoon è arrivato su PlayStation Plus a metà febbraio, dopo anni e anni di richieste da parte della community, Sony ha aggiunto The Legend of Dragoon su PS Plus, con tanto di supporto per i Trofei. Tutto bello quindi? Sì... ma anche no.

The Legend of Dragoon è pieno di bug, tanti bug da renderlo (quasi) ingiocabile: i problemi tecnici sono svariati, da crash improvvisi a freeze, passando per problemi con l'audio, con i controlli, senza dimenticare i glitch grafici legati alle texture, alla compenetrazione poligonale e più in generale ad una ottimizzazione davvero scarsa sulle moderne console PlayStation.

Questa notte, Sony ha pubblicato la patch 1.02 ora disponibile per il download, questo aggiornamento pesa poco meno di 100 MB e va a risolvere vari bug e problemi tecnici apportando migliorie sotto al cofano per aumentare la stabilità e ridurre le problematiche segnalate dalla community.

Al momento non abbiamo avuto modo di provare la patch e non sappiamo se effettivamente mantenga le promosse, in ogni caso la situazione dovrebbe essere migliorata, lasciateci il vostro feedback qui sotto nei commenti se avete giocato a The Legend of Dragoon su PlayStation 4 o PlayStation 5 con la nuova patch 1.02 installata. Aspettiamo il resoconto della vostra esperienza.