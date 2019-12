The Legend of Dragoon festeggia i suoi 20 anni e i fan gridano al remake

Sembra proprio che i festeggiamenti a tema videogiochi di questi primi giorni del mese di dicembre non siano terminati e, dopo aver celebrato i 25 anni del marchio PlayStation, ecco che anche The Legend of Dragoon compie gli anni.

Per chi non sapesse di cosa stiamo parlando, parliamo di un celebre gioco di ruolo arrivato in Europa nell'ormai lontano 2001 e sviluppato da Japan Studio per la primissima PlayStation. In occasione dei vent'anni del gioco, sono in tantissimi i vecchi videogiocatori che stanno dando il via ad una vera e propria campagna per incitare Sony a realizzare un remake del gioco, magari proprio per PlayStation 5.

Attualmente è stata lanciata sul sito legendofdragoon.org una petizione che può già vantare più di 2.000 firme e punta a raggiungerne 3.000. Come se non bastasse, sono sempre più numerosi gli utenti Twitter che stanno pubblicando dei post sul gioco accompagnandoli all'hashtag #RemakeLoD.

Vista la popolarità dei remake in questo preciso momento storico, non è da escludere che Sony possa cogliere la palla al balzo e iniziare a pensare seriamente a dare il via al progetto. Nel frattempo sono sempre più numerosi i rumor sui due diversi remake che Blue Point starebbe sviluppando per PlayStation 5.

Sempre a proposito di rifacimenti, nelle ultime ore sono apparse nel database giapponese del PlayStation Store le copertine di Resident Evil 3 Remake.