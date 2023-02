The Legend of Dragoon, operazione nostalgia riuscita a metà? Segnalati tanti bug

The Legend of Dragoon, un classico gioco di ruolo alla giapponese risalente alla prima generazione di PlayStation, è tornato sulle piattaforme di gioco moderne grazie ad una versione retrocompatibile inclusa nel catalogo di PlayStation Plus Extra e in vendita nel PlayStation Store a 9,99 euro. Purtroppo, non tutto è oro quel che luccica..

è stato in prima battuta accolto con incredibile entusiasmo dai videogiocatori, che hanno subito fiutato l'opportunità di (ri)scoprire una delle gemme del catalogo di PlayStation 1. Purtroppo, il loro entusiasmo è scemato quando si sono ritrovati dinanzi a bug e problemi d'ogni sorta, che minano seriamente la fruizione gioco. Da glitch grafici a freeze improvvisi, passando per bug audio e molto altro. Su Reddit è reperibile una discussione ricca di testimonianze che dipingono un quadro ben poco roseo di questa nuova edizione di The Legend of Dragoon. In un contesto del genere, valgono ben poco il comunque gradito supporto ai trofei e a funzionalità quali up-rendering, riavvolgimento, salvataggio rapido e filtri video personalizzati

Un giocatore ha invitato i colleghi con problematiche simili a far sentire la loro voce a Sony scrivendo direttamente al supporto di PlayStation, una mossa che riteniamo molto saggia. Siamo sicuri che i responsabili della casa giapponese non ignoreranno tali messaggi e cercheranno di prendere provvedimenti quanto prima.

Qualcuno tra voi ha riscontrato questi problemi? Per chi non lo sapesse, The Legend of Dragoon è un RPG fantasy che vede lo spadaccino Dart e i suoi compagni impegnati in un viaggio per imbrigliare l'essenza spirituale dei draghi e trionfare contro il male. Il sistema di combattimento tattico a turni consente di controllare un'ampia gamma di personaggi che brandiscono armi uniche e sferrano gli attacchi dei Dragoni alimentati dagli elementi.