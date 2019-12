The Legend of Dragoon Remake: la petizione ha già migliaia di adesioni!

All'alba del mese di dicembre, i fan hanno festeggiato il ventesimo anniversario di The Legend of Dragoon, approfittando dell'occasione per lanciare una peculiare iniziativa.

Sviluppato da Japan Studio, The Legend of Dragoon è approdato per la prima volta nel corso del 1999, in Giappone. Successivamente, la produzione ha trovato spazio anche in territorio europeo, entrando nella softeca della prima PlayStation nel corso del 2001. Il titolo, infatti, sembra ancora occupare un posto speciale nel cuore di molti videogiocatori, che hanno lanciato una petizione per la realizzazione di un remake del gioco. Indirizzata a Sony, la lettera virtuale propone The Legend of Dragoon come candidato per una rivisitazione, da pubblicare, auspicabilmente, su PlayStation 5. Ebbene, la campagna ha ad ora raccolto un ampio favore nella community videoludica. Con un obiettivo finale tarato sulle 7.000 firme, infatti, ad ora è possibile contare già più di 6.700 adesioni!

Restando in tema di remake, ricordiamo che diverse voci di corridoio circondano le attività di Bluepoint. Molti si interrogano infatti sull'identità del prossimo progetto degli autori del rifacimento di Shadow of the Colossus. Sull'annosa questione sono emersi recentemente diversi rumor, secondo i quali il team potrebbe essere al lavoro su di un remake di Demon's Solus per PS5.