The Legend of Dragoon Remake realizzato con RPG Maker MV: ecco il risultato!

Sul finire del 2019, The Legend of Dragoon ha celebrato il proprio ventesimo anniversario, spingendo molti videogiocatori ad esprimere il desiderio di vederne realizzato un remake.

Al fine di sollecitare Sony a dare una nuova chance al titolo pubblicato nel 1999 da Japan Studio, magari sull'onda dell'arrivo di PlayStation 5, i fan hanno addirittura realizzato un'apposita petizione, che ha rapidamente raccolto diverse migliaia di adesioni. In attesa di scoprire se gli sforzi daranno gli esiti sperati, c'è chi ha pensato di rendersi autonomo, creando una propria personale versione di The Legend of Dragoon Remake.

Stiamo parlando di un utente attivo su YouTube come "Flanvel", che ha avviato l'ambizioso progetto sfruttando le potenzialità offerte da un altro titolo: RPG Maker MV. Il creativo ed appassionato videogiocatore punta a ricreare l'intero The Legend of Dragoon, ma, per ora, ne ha ricreata solamente una porzione, che ha scelto di condividere con la community tramite il video che trovate disponibile direttamente in apertura a questa news. Cosa ve ne pare del risultato ottenuto sino ad ora da questo volenteroso appassionato?



Visto il recente movimento che ha visto il gioco protagonista, sembra proprio che nonostante siano ormai trascorsi oltre vent'anni dalla pubblicazione di The Legend of the Dragoon, molti giocatori ne serbino ancora uno speciale ricordo.