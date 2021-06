The Legend of Heroes: annunciati 4 nuovi giochi, ecco quando escono

Il publisher NIS America ha confermato ufficialmente che altri giochi della serie The Legend of Heroes arriveranno in occidente. Si tratta nello specifico di ulteriori quattro titoli che vedranno la luce in Europa, Oceania e Stati Uniti nei prossimi anni.

Vengono forniti ulteriori dettagli sull'arrivo nel nostro territorio dei giochi sviluppati da Nihon Falcom. Sono confermate anzitutto le console su cui i quattro titoli vedranno la luce, ossia PlayStation 4 e Nintendo Switch oltre all'uscita anche su PC. Di questi, l'unico ad essere previsto per il 2022, precisamente nel periodo autunnale, è The Legend of Heroes: Trails from Zero. Gli altri tre giochi (The Legend of Heroes: Trails to Azure, The Legend of Heroes: Trails into Reverie e The Legend of Nayuta: Boundless Trails) arriveranno in occidente soltanto nel 2023: per nessuno dei titoli è stato al momento fornito un periodo d'uscita più preciso, sebbene la notizia resti comunque estremamente positiva per tutti i fan della serie JRPG di Nihon Falcom.

In aggiunta, per quanto riguarda Trails from Zero e Trails to Azure, il publisher conferma che la localizzazione in lingua inglese di entrambi i giochi verrà affidata al gruppo Geofront, in modo da garantire una traduzione precisa e curata di tutti i testi e i dialoghi presenti all'interno delle due avventure. Per ingannare la lunga attesa potete intanto riscoprire gli episodi già disponibili in Europa: ecco a voi la recensione di The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel 4.