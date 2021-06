The Legend of Heroes: Epic Store ha leakato l'arrivo in Occidente di diversi capitoli

Il 40° anniversario di Nihon Falcom è ormai alle porte, e sembra che il publisher sembria stia preparando grosse novità per i suoi fan. Alcune di queste, tuttavia, sono state svelate anticipatamente da un leak involontario dell'Epic Games Store.

All'interno del database del marketplace digitale di Epic Games sono comparsi i riferimenti a diversi capitoli della serie JRPG di The Legend of Heroes, in arrivo sul mercato europeo e nordamericano. Nello specifico, parliamo di The Legend of Heroes: Hajimari no Kiseki, in arrivo sullo store nel 2023 e rinominato in Occidente The Legend of Heroes: Trails Into Reverie, ma anche Trails from Zero, Trails to Azure e The Legend of Nayuta: Boundless Trails. Il più vicino di questi è Trails from Zero, la cui finestra di lancio è fissata al prossimo anno.

Al momento non è ben chiaro se i titoli arriveranno su PC in Occidente come esclusive Epic Games Store, o se saranno pubblicati - come appare probabile - anche su Steam ed altre piattaforme digitali. Si tratta in ogni caso di una notizia incoraggiante per chi attendeva da tempo la localizzazione dei mastodontici JRPG di Nihon Falcom.

Conosceremo tutti i restanti dettagli nella giornata di domani, venerdì 25 giugno, durante la speciale diretta che la compagnia nipponica terrà per festeggiare il suo 40° anniversario.