The Legend of Heroes Hajimari no Kiseki, Zero no Kiseki e Ao no Kiseki annunciati per PS4

Grandi novità per la serie The Legend of Heroes: Falcom ha annunciato un nuovo episodio per PlayStation 4 oltre ai porting di due titoli usciti precedentemente su PSP e in arrivo su PS4 in Giappone nel corso del 2020.

The Legend of Heroes Hajimari no Kiseki (The Legend of Heroes Trails of the Beginning in lingua inglese) viene definito da Falcom "un gioco ambizioso, un punto di svolta per il futuro della serie", con questo titolo idealmente dovrebbe concludersi l'arco narrativo della serie Trails, il lancio è previsto per l'estate 2020 in Giappone, nessuna conferma riguardo l'arrivo in Occidente. Il publisher ha aperto nelle scorse ore il sito ufficiale di The Legend of Heroes Hajimari no Kiseki, al momento vuoto e privo di informazioni utili, se non il logo del gioco che riportiamo in apertura.

Annunciate anche le remaster di The Legend of Heroes Zero no Kiseki e The Legend of Heroes Ao no Kiseki, usciti originariamente su PSP nel 2010 e 2011 rispettivamente. Queste riedizioni potranno contare su grafica in alta risoluzione con supporto per i 60fps, doppiaggio completo e nuovi contenuti non ancora annunciati. Il lancio è previsto per la primavera 2020 in Giappone, pochi mesi prima della pubblicazione di The Legend of Heroes Hajimari no Kiseki.