The Legend of Heroes Kai no Kiseki annunciato: il nuovo episodio arriva nel 2024

La serie di The Legend of Heroes si arricchisce di un nuovo esponente. Falcom ha annunciato ufficialmente lo sviluppo di The Legend of Heroes Kai no Kiseki - Farewll, O Zemuria, che arriverà nel corso del 2024 in Giappone su piattaforme al momento non meglio specificate.

Al momento sono molto poche le informazioni concrete su The Legend of Heroes Kai no Kiseki, se non che è ambientato nell'anno 120X e la cui trama ruoterà attorno al futuro del continente di Zemuria alla base degli altri giochi del franchise. Falcom conferma inoltre che la serie di The Legend of Heroes Trails ha venduto in totale 7.5 milioni di copie in tutto il mondo contando i vari episodi della serie fin qui pubblicati, e che Kai no Kiseki rappresenta il gioco con il quale la compagnia intende celebrare il ventesimo anniversario del brand: il primo titolo, The Legend of Heroes Trails in the Sky, venne infatti pubblicato in Giappone su PC nel giugno del 2004.

Al momento l'uscita è confermata soltanto per il suolo nipponico, ma non sono da escludere novità su una distribuzione anche in occidente come accaduto con la maggior parte dei giochi del franchise. In attesa di scoprire se arriverà anche da noi, con quale nome e su quali piattaforme, potete intanto leggere la nostra recensione di The Legend of Heroes Trails Into Reverie e scoprire perché si tratta di un gioco assolutamente da non perdere.