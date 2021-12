The Legend of Heroes Kuro no Kiseki 2 Crimson Sin annunciato per PS4 e PS5

Falcom ha annunciato The Legend of Heroes: Kuro no Kiseki II -CRIMSON SiN- per PlayStation 4 e PlayStation 5, nuovo gioco della serie The Legend of Heroes in arrivo durante l'autunno 2022 in Giappone.

Il 30 settembre 2021 Falcom ha festeggiato il quarantesimo compleanno pubblicando The Legend of Heroes Kuro no Kiseki per PlayStation 4, la compagnia ha annunciato ora il sequel del gioco in uscita in Giappone alla fine del prossimo anno.

Nel momento in cui scriviamo non abbiamo molti dettagli sul progetto, Falcom fa sapere che il character design sarà curato anche una volta da Katsumi Enami, questo sequel migliorerà molti aspetti del primo gioco e "includerà contenuti unici di grande fattura", lasciando quindi intendere la presenza di interessanti novità.

Contestualmente all'annuncio, Falcom ha diffuso due screenshot di The Legend of Heroes: Kuro no Kiseki II -CRIMSON SiN- oltre ad un artwork che mostra il logo del gioco, purtroppo non è stato pubblicato alcun video, per un primo trailer dovremo quindi attendere.

La serie The Legend of Heroes ha riscosso un sempre maggior successo in Giappone e in Occidente, Falcom non ha confermato l'uscita di The Legend of Heroes: Kuro no Kiseki II -CRIMSON SiN- in Europa e negli Stati Uniti, probabilmente ne sapremo di più nel corso del 2022.