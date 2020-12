The Legend of Heroes Kuro no Kiseki arriva nel 2021: trama, personaggi e primi dettagli

I giocatori legati alla longeva saga a firma Falcom saranno lieti di accogliere il nuovo annuncio condiviso dalla software house nipponica, che ha ufficialmente presentato il prossimo capitolo della serie.

Il titolo prescelto per l'avventura è The Legend of Heroes: Kuro no Kiseki, la cui ambientazione principale sarà rappresentata dalla Repubblica di Calvard. In seguito a un grande conflitto bellico, lo Stato sta conoscendo un periodo di crescita economica senza precedenti. Quest'ultima non si accompagna tuttavia ad una stabilità politica, messa invece in crisi in aree del regno che ne contestano l'apertura e la natura multietnica. Per affrontare quest'inedita avventura, gli appassionati della serie troveranno ad attenderli un combat system migliorato, che propone un passaggio fluido tra un assetto più orientato all'approccio action e una struttura a turni.

The Legend of Heroes: Kuro no Kiseki non dispone al momento di una data di lancio specifica, ma la finestra di debutto della produzione è stata collocata dal team di sviluppo nel 2021. Il prossimo anno il titolo approderà dunque sul mercato videoludico nipponico, mentre non è confermato ufficialmente l'arrivo del titolo in territorio europeo. Falcom non ha inoltre fornito dettagli su quelle che saranno le piattaforme supportate da The Legend of Heroes: Kuro no Kiseki.