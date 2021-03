The Legend of Heroes Kuro no Kiseki in azione: primo gameplay per il JRPG

Al primo annuncio di The Legend of Heroes: Kuro no Kiseki condiviso nel dicembre dello scorso anno, fanno ora seguito alcuni ulteriori dettagli sul nuovo capitolo della longeva saga JRPG.

Con l'apertura del sito ufficiale nipponico del JRPG di Falcom, sono infatti state diffuse dal team di sviluppo numerose informazioni sulle caratteristiche del nuovo titolo. Rilievo particolare è stato attribuito al combat system scelto per The Legend of Heroes: Kuro no Kiseki, presentato al pubblico in azione grazie alla pubblicazione di un primo video gameplay. Disponibile direttamente in apertura a questa news, il filmato offre un primo assaggio delle dinamiche che caratterizzeranno gli scontro del JRPG. Tra attacchi a turno, abilità speciali e ben 7 elementi a creare un sistema di morra cinese, il sistema di combattimento del nuovo The Legend of Heroes potrebbe riservare alcune sorprese.



Primi dettagli anche sul fronte dell'ambientazione, che vedrà la capitale di Edith fare da sfondo a parte delle avventure del nuovo party di protagonisti. La metropoli è il centro urbano più grande della Repubblica di Calvard, e vanta un florido settore commerciale, teatri e centri di cultura, oltre ad ospitare le sedi del potere politico e la prima metropolitana del continente. In attesa di eventuali dettagli su di una pubblicazione occidentale, ricordiamo che The Legend of Heroes: Kuro no Kiseki arriverà nel 2021 in Giappone.