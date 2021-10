The Legend of Heroes Kuro no Kiseki batte tutti in Giappone, tre giochi PS4 sul podio

Le ultime uscite per PlayStation 4 hanno aiutato la console Sony a fare nuovamente la sua comparsa nelle classifiche giapponesi dopo una estate dominata da Nintendo con Top 30 composte da molte settimane solo ed esclusivamente da giochi per Switch.

La settimana che va dal 27 settembre al 3 ottobre vede invece una inversione di tendenza (in parte nata con il debutto di Tales of Arise a metà settembre): The Legend of Heroes Kuro no Kiseki per PS4 debutta al primo posto con 50.000 copie vendute, segue FIFA 22 per PS4 con quasi 26.000 copie. Terzo posto per Lost Judgment di SEGA e quarta posizione per Melty Blood Type Lumina, per un quartetto composto unicamente da giochi PS4.

[PS4] The Legend of Heroes Kuro no Kiseki (Falcom, 09/30/21) – 50,114 [PS4] FIFA 22 (Electronic Arts, 10/01/21) – 25,936 [PS4] Lost Judgment (Sega, 09/24/21) – 20,393 (132,245) [PS4] Melty Blood Type Lumina (DELiGHTWORKS, 09/30/21) – 18,833 [NSW] FIFA 222 Legacy Edition (Electronic Arts, 10/01/21) – 13,385 [NSW] Melty Blood Type Lumina (DELiGHTWORKS, 09/30/21) – 11,604 [NSW] WarioWare Get It Together! (Nintendo, 09/10/21) – 10,862 (137,179) [NSW] Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo, 04/28/17) – 10,005 (4,073,252) [NSW] Dragon Ball Z Kakarot (Bandai Namco, 09/24/21) – 9,897 (51,971) [NSW] Minecraft (Microsoft, 06/21/18) – 9,611 (2,214,466) [NSW] Ring Fit Adventure (Nintendo, 10/18/19) – 8,262 (2,851,394) [NSW] Super Smash Bros. Ultimate (Nintendo, 12/07/18) – 7,786 (4,439,018) [PS4] Tales of Arise (Bandai Namco, 09/09/21) – 7,337 (207,005) [PS5] FIFA 2022 (Electronic Arts, 10/01/21) – 6,984 [NSW] Momotaro Dentetsu Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban! – 5,980 (2,387,572) [NSW] B-Project Ryuusei Fantasia (Mages., 09/30/21) – 5,387 [NSW] Pokemon Spada e Scudo (The Pokemon Company, 11/15/19) – 5,342 (4,152,599) [NSW] Alice in the Country of Hearts Wonderful White World (Idea Factory, 09/30/21) – 4,746 [NSW] Super Mario 3D World + Bowser’s Fury (Nintendo, 02/12/21) – 4,422 (895,003) [NSW] Animal Crossing New Horizons (Nintendo, 03/20/20) – 4,066 (6,891,924) [NSW] Clubhouse Games 51 Worldwide Classics (Nintendo, 06/05/20) – 3,638 (807,740) [NSW] Splatoon 2 (Nintendo, 07/21/17) – 3,523 (3,952,336) [NSW] Super Mario Party (Nintendo, 10/05/18) – 3,510 (1,998,511) [PS5] Lost Judgment (Sega, 09/24/21) – 3,433 (36,584) [PS4] Judgment (New Price Version) (Sega, 04/22/21) – 3,284 (50,243) [NSW] The Legend of Zelda Breath of the Wild (Nintendo, 03/03/17) – 3,104 (1,880,963) [NSW] Tsukihime A Piece of Blue Glass Moon (Aniplex, 08/26/21) – 2,456 (89,916) [NSW] Game Builder Garage (Nintendo, 06/11/21) – 2,167 (241,345) [NSW] eBaseball Pro Baseball Spirits 2021 Grand Slam (Konami, 07/08/21) – 1,985 (195,906) [NSW] Hades (Supergiant Games, 09/30/21) – 1,982

Classifica hardware giapponese

Nintendo Switch – 32,086 (17,165,354)

PlayStation 5 – 11,014 (909,143)

Nintendo Switch Lite – 8,377 (4,080,134)

Xbox Series S – 2,763 (35,387)

PlayStation 5 Digital Edition – 1,781 (175,875)

Xbox Series X – 1,372 (63,757)

PlayStation 4 – 933 (7,812,506)

New 2DS XL (including 2DS) – 474 (1,174,545)

Sul fronte hardware, le console della famiglia Nintendo Switch superano quota 40.000 pezzi venduti mentre PS5 si ferma a 12.795 unità. Xbox Series X/S superano di poco le 4.000 console vendute mentre calano ancora i numeri di PS4 e 2DS/2DS XL con rispettivamente 933 e 474 console vendute.