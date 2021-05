The Legend of Heroes prosegue: Kuro no Kiseki ha una prima data di uscita

A distanza di poco più di due mesi dalla presentazione del primo gameplay di The Legend of Heroes Kuro no Kiseki, il team di casa Falcom offre nuovi dettagli sulla pubblicazione del JRPG.

Con un combat system migliorato rispetto ai precedenti capitoli della saga e una ambientazione completamente inedita, The Legend of Heroes: Kuro no Kiseki è pronto a farsi strada in quel del Sol Levante a partire dal prossimo 30 giugno 2021. L'epopea che si dipana tra le città della potente Repubblica di Calvard saranno disponili in esclusiva su PlayStation 4, unica piattaforma al momento supportata dal titolo.



A confermare la notizia è stata la redazione di Weekly Famitsu, che ha avuto la possibilità di presentare anche due dei personaggi di The Legend of Heroes: Kuro no Kiseki:

: descritta come una fusione tra Lightning di Final Fantasy XII e Tamanee di ToHeart2, è una giovane attrice di soli 22 anni; Bergard Zeeman: quasi settantenne, il personaggio è ispirato allo Snake della saga di Metal Gear Solid V e cela in sé un grande maestro di arti marziali;

Al momento, Falcom non ha confermato una finestra di debutto del gioco per il mercato europeo. In attesa di maggiori informazioni su questo fronte, potete trovare tutti i dettagli sul nuovo JRPG parte della saga Falcom nella ricca anteprima di The Legend of Heroes: Kuro no Kiseki disponibile sulle nostre pagine, redatta dal nostro Antonello "Kirito" Bello.