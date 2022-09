The Legend of Heroes Trails from Zero: nuovi contenuti solo su PC e Switch, ma non su PS4

A distanza di diverso tempo dal debutto del titolo in quel del Giappone, il lancio occidentale di The Legend of Heroes: Trails from Zero è ormai vicinissimo.

Con la data di debutto del JRPG fissata al prossimo 27 settembre 2022, da NIS America arrivano alcune importanti dichiarazioni. Nel corso di una nota inviata alla redazione di Gematsu, il publisher ha infatti chiarito quelle che saranno le caratteristiche di ciascuna versione di The Legend of Heroes: Trails from Zero, gioco atteso su PlayStation 4, PC e Nintendo Switch.

Come potete verificare in calce, si apprende così che su PlayStation 4 il titolo si presenterà esattamente nel medesimo formato esordito in Giappone, anche se arricchito ovviamente dalla localizzazione in lingua inglese. Al contrario, l'utenza PC e Nintendo Switch potrà contare sull'implementazione di alcuni contenuti aggiuntivi. Tra questi ultimi, spiccano in particolare accorgimenti volti a perfezionare ogni formato visivo, dai 4:3 all'Ultrawide, passando per i 16:10 di Steam Deck. Sui due hardware, The Legend of Heroes: Trails from Zero includerà inoltre un archivio volto a racchiudere lo storico dei dialoghi e delle interazioni tra i personaggi principali. Presenti all'appello anche un frame rate potenziato, anti-aliasing e un'ampia rassegna di miglioramenti grafici.



Tra i prossimi giochi NIS America in arrivo sul mercato, The Legend of Heroes: Trails from Zero vanterà dunque importanti differenze tra l'edizione occidentale PS4 e quella per PC e Nintendo Switch.