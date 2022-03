The Legend of Heroes Trails from Zero: il nuovo video svela l'uscita su PC, PS4 e Switch

Dopo aver riscosso un grande successo in Giappone, i ragazzi di Nihon Falcom solleticano la curiosità degli appassionati di JRPG in Occidente con un nuovo video gameplay di The Legend of Heroes Trails from Zero che fissa la data di lancio occidentale dell'avventura ruolistica su PC, PS4 e Switch.

La nuova opera firmata da NIS America darà modo ai patiti della serie di The Legend of Heroes di unirsi a Lloyd e ai suoi compagni di squadra per immergersi nelle atmosfere di Crossbell City e partecipare a tutta una serie di missioni e sfide.

Insieme alla Special Support Section, il nostro alter-ego potrà anche esplorare il lato più oscuro e misterioso dell'iconica metropoli di Crossbell per svelare le trame che i nemici di questa città-stato stanno tessendo per rovesciarne i regnanti. Per avere la meglio sugli avversari di turno, i compagni di Lloyd potranno fare affidamento su di una serie di migliorie al sistema di combattimento tattico.

In Europa e Nord America, la riedizione in lingua inglese di The Legend of Heroes Trails from Zero è prevista al lancio per il 27 settembre 2022 su PC, PlayStation 4, Nintendo Switch e in retrocompatibilità su PS5. In cima e in calce alla notizia trovate il nuovo video con scene di gameplay e una galleria immagini, fateci sapere che cosa ne pensate di questo JRPG.