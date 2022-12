The Legend of Heroes Trails into Reverie: ecco la data di lancio su PC e console

Il prossimo capitolo della serie di The Legend of Heroes destinato ad arrivare in Occidente sarà Trails into Reverie: a darne l'annuncio è il publisher NIS America svelando la data di commercializzazione del l'ambizioso JRPG di Nihon Falcom su PC, Nintendo Switch e console PlayStation.

L'approdo in Occidente di Trails into Reverie viene celebrato dalla divisione nordamericana di Nippon Ichi Software con uno Story Trailer ricco di dettagli sull'impianto ludico, narrativo e contenutistico di quest'opera legata a doppio filo alla saga ruolistica di The Legend of Heroes.

Trails into Reverie darà modo a tutti i patiti del genere di vivere avventure facendo la spola fra tre diversi archi narrativi, ciascuno interconnesso all'altro mediante il sistema Crossroads che consentira ai patiti del genere di immergersi appieno nelle atmosfere e nelle attività del mondo di Zemuria.

I giocatori avranno inoltre modo di servirsi del True Reverie Corridor per reclutare nuovi personaggi, entrare in dungeon generati casualmente e mettersi alla prova in una varietà di mini-giochi. Tra le innovazioni più dirimenti del sistema di combattimento citiamo inoltre l'adozione del sistema United Front, una meccanica ingame che permetterà agli utenti di sfruttare il potere di tutta la squadra moltiplicando la forza d'attacco di ciascun membro del team per abbattere i nemici.

The Legend of Heroes: Trails into Reverie sarà disponibile dal 7 luglio 2023 su PC, PS4, Nintendo Switch e PlayStation 5. Date un'occhiata al nuovo Story Trailer e fateci sapere con un commento che cosa ne pensate al riguardo.