The Legend of Heroes Trails of Cold Steel 1&2 per PS4 arrivano in Europa nel 2019

XSEED Games e Marvelous hanno annunciato che le versioni PlayStation 4 di The Legend of Heroes Trails of Cold Steel e The Legend of Heroes Trails of Cold Steel II arriveranno in Europa e Nord America nei primi mesi del 2019.

I due titoli arriveranno in due edizioni separate denominate The Legend of Heroes Trails of Cold Steel Decisive Edition e The Legend of Heroes Trails of Cold Steel II Relentless Edition:

The Legend of Heroes Trails of Cold Steel Decisive Edition

Una copia del gioco in formato fisico

Replica della moneta 50 Mira

CD con la colonna sonora (21 brani)

Custodia Steelbook

The Legend of Heroes Trails of Cold Steel II Relentless Edition

Copia fisica del gioco

Spilla

CD con 23 brani tratti dalla colonna sonora

Custodia Steelbook in metallo

Entrambi i titoli conterranno tutte le migliorie della versione PC, tra cui grafica migliorata, oltre 5.000 righe di testo aggiuntive e doppio audio inglese e giapponese. Restiamo in attesa di scoprire la data di uscita esatta di The Legend of Heroes Trails of Cold Steel e The Legend of Heroes Trails of Cold Steel II per PlayStation 4.