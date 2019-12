The Legend of Heroes Trails of Cold Steel 3 arriva su Switch, ecco il trailer di lancio

Annunciato per l'occidente lo scorso gennaio e arrivato su PlayStation 4 a fine ottobre, The Legend of Heroes Trails of Cold Steel III si prepara adesso a sbarcare su Nintendo Switch con un trailer di lancio esclusivo.

Mentre in Giappone stanno giocando da tempo al quarto capitolo della serie, l'occidente può mettere mano a Trails of Cold Steel III. Questo famoso gioco di ruolo segna un nuovo capitolo nella storia di Rean e della Classe VII, nonché una prima volta assoluta sulla console della grande N.

"É trascorso quasi un anno e mezzo dalla guerra civile di Erebon e da allora molte cose sono cambiate. Dopo le mutevoli posizioni dei paesi sulla politica interna dell'Impero e dopo i cambiamenti avvenuti nella vita di Rean Schwarzer, le ombre del passato hanno lasciato il posto ad un nuovo capitolo. Diplomato alla Thors Military Academy, Rean è ora un istruttore presso il Thors Branch Campus, un'accademia di recente apertura che si trova rapidamente sul palcoscenico nazionale. Qui prende il comando una nuova Class VII che guiderà una nuova generazione di eroi verso un futuro sconosciuto. Sebbene tutto sia tranquillo al momento, la nefanda organizzazione di Ouroboros continua a tessere una trama oscura che potrebbe portare l'intero continente in guerra...o forse in qualcosa di ancora più sinistro."

Prima di lasciarvi al trailer di The Legend of Heroes Trails of Cold Steel III per Nintendo Switch, la cui uscita è fissata per il 2020, vi ricordiamo che il gioco è già disponibile su PlayStation 4.