The Legend of Heroes Trails of Cold Steel 3: la demo è disponibile sul PlayStation Store

Tramite un post pubblicato sul PlayStation Blog, NIS America ha confermato che la demo gratuita di The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel III è da oggi disponibile per il download sul PlayStation Store.

La versione di prova del JRPG vi consentirà di prender parte al prologo dell'avventura vestendo i panni di Rean Schwarzer, diplomatosi presso la Thors Military Academy e intento ad iniziare la sua nuova vita in qualità di istruttore per un campus dell'accademia. Proclamato come un eroe di guerra, lui ed i suoi compagni della rinomata Classe VII giocarono un ruolo chiave durante la guerra civile di qualche anno prima. Ora, la pace è di nuovo disturbata e Rean deve condurre i suoi studenti - la nuova generazione della Classe VII - attraverso questa oscurità per trovare un futuro più luminoso.

La demo include anche una ricca enciclopedia in cui vi sono racchiuse tutte le informazioni più importanti su personaggi ed eventi dei due precedenti episodi della saga. Un'aggiunta utile sia per i veterani intenzionati a rispolverare l'universo narrativo di Trails of Cold Steel, sia, ovviamente, per i neofiti del franchise.

Ricordiamo ai lettori che The Legend of Heroes Trails of Cold Steel III sarà pubblicato in Europa su PlayStation 4 il 27 settembre su PlayStation 4.