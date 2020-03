The Legend of Heroes Trails of Cold Steel 3, disponibile ora la demo PC

NIS America ha reso disponibile per il download la demo di The Legend of Heroes Trails of Cold Steel 3 per PC, in attesa del gioco completo in arrivo su piattaforma Windows il prossimo 23 marzo.

Il gioco sarà tradotto in inglese (testi e voci), francese (interfaccia e sottotitoli) e giapponese (interfaccia, voci e sottotitoli) mentre non è previsto il supporto per la lingua italiana. Di seguito vi riportiamo i requisiti minimi e consigliati:

Requisiti Minimi

Sistema operativo: Windows 10/8.1/7 a 64-bit

Processore: Intel Core i3-2100 3.10 GHz

Memoria: 8 GB RAM

Scheda video: NVIDIA Geforce GTX 650 Ti

DirectX Versione 11

HDD: 25 GB di spazio disponibile

Scheda audio integrata

Requisiti Consigliati

Sistema operativo: Windows 10/8.1/7 a 64-bit

Processore: AMD FX-8320 8-Core

Memoria: 16 GB RAM

Scheda video: AMD Radeon R7 370

DirectX Versione 11

HDD: 25 GB di spazio disponibile

Scheda audio integrata

The Legend of Heroes Trails of Cold Steel 3 è già stato pubblicato nel 2018 su PlayStation 4, il gioco si appresta ora a fare il suo debutto su PC (23 marzo) e su Nintendo Switch nel corso della primavera, l'edizione per la console ibrida della casa di Kyoto non ha però ancora una data di uscita ufficiale.