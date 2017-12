The Legend of Heroes Trails of Cold Steel 4 annunciato per PS4: prime immagini e dettagli

ha annunciato ufficialmente: il nuovo gioco della serie è in fase di sviluppo per PlayStation 4 e arriverà in Giappone durante l'autunno del 2018.

Come si intuisce dal titolo, The Legend of Heroes Trails of Cold Steel IV The End of Saga sarà l'ultimo capitolo della saga di The Legend of Heroes Trails of Cold Steel, gli sviluppatori promettono un gioco vastissimo e nettamente più ampio rispetto a Trails of Cold Steel III, tuttavia al momento non ci sono dettagli su trama, personaggi e novità del gameplay.

In apertura trovate i primi screenshot di The Legend of Heroes Trails of Cold Steel IV The End of Saga diffusi da Falcom, il sito ufficiale invece è raggiungibile a questo indirizzo.