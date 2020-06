The Legend of Heroes Trails of Cold Steel 4: un trailer svela la data d'uscita su PS4

Nel corso del New Game+ Expo NIS America è intervenuta per annunciare la data d'uscita europea di The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel IV per PlayStation 4. Il JRPG verrà pubblicato sulla console di Sony il prossimo 27 ottobre, mentre su PC e Nintendo Switch arriverà durante il 2021.

The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel IV, già disponibile in Giappone dal settembre del 2018, è ambientato poco dopo la fine del terzo capitolo. Gli eroi della Classe VII si trovano a fronteggiare le forze dell'Impero nel tentativo di fermare il loro desiderio di dominio totale, mentre l'eroe della guerra civile di Erebon e istruttore della Classe VII, Rean Schwarzer, risulta essere scomparso. Adesso, il compito degli studenti della Classe VII, vecchi e nuovi, è quello di unirsi agli eroi di tutto il continente per salvare il mondo dalla distruzione totale.

The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel IV presenta il più grande roster della storia della serie e un sistema di combattimento perfezionato, che include la possibilità di evocare mech giganti sul campo di battaglia, utilizzare l'Auto Battle e utilizzare Lost Arts, la più potente magia Orbica in grado di capovolgere le sorti della battaglia. Durante l'avventura è inoltre possibile affrontare una serie di mini-giochi, tra cui Vantage Master, attività di pesca e puzzle game, oltre ad alcuni completamente nuovi come Poker, Blackjack e Horror Coaster. Potete ammirare il trailer proiettato durante il New Game+ Expo in cima a questa notizia.