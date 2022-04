The Legend of Heroes: Complete Box per Trails of Cold Steel, Kuro no Kiseki su PS5

Tante novità in arrivo per l'apprezzata serie JRPG di Nihon Falcom, con il publisher giapponese che ha condiviso diversi annunci legati a The Legend of Heroes.

In particolare, è stata presentata una ricca edizione da collezione, che raccoglierà l'intera saga di The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel. Le avventure comprese tra episodio I ed episodio IV saranno riproposte nella The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel I - IV & Trails into Reverie Complete Box. La raccolta includerà però anche The Legend of Heroes: Trails into Reverie, per un totale complessivo di cinque titoli. Per il momento, la riedizione è stata annunciata solamente per il mercato giapponese, dove approderà - in esclusiva per PlayStation 4 - a partire dal prossimo 28 luglio 2022. Il box sarà commercializzato a 14.500 Yen in versione digitale e a 15.000 Yen in versione retail, per un prezzo corrispondente a circa 100 euro.



Contestualmente, Falcom ha inoltre presentato una versione PS5 di The Legend of Heroes: Kuro no Kiseki, esordito su PS4 nel Sol Levante lo scorso autunno. Sull'onda dell'annuncio di The Legend of Heroes: Kuro no Kiseki 2 Crimson Sin, la riedizione del JRPG proporrà una risoluzione in 4K e un frame rate a 60 fps, oltre ad una serie di contenuti esclusivi. Tra questi ultimi, spiccano la possibilità di accelerare gli scontri, un glossario in-game e una guida in-game relativa agli eventi dei precedenti giochi della serie The Legend of Heroes.



I lavori sul nuovo capitolo della serie intanto proseguono, con Falcom che ha già annunciato la data di uscita di The Legend of Heroes: Trails from Zero.