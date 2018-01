The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel II esce su PC il 14 febbraio

ha oggi annunciato che The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel II , già disponibile su PS3 e PS Vita ed in arrivo in Giappone su PS4 in versione remastered, sarà disponibile anche su PC (via Steam, GOG.com Humble Store) a partire dal 14 febbraio 2018.

Contestualmente all'annuncio, sono stati annunciati i requisiti minimi e consigliati della versione PC, che vi andiamo a riportare di seguito:

Minimi

OS: Windows 7 or superiore

Processore: Intel Atom x7-Z8700 2.4 GHz

Memoria: 4 GB RAM

GPU: Shader Model 5 (GeForce 400 / Radeon HD 5000 / Intel post-2012 series)

DirectX: Version 11

HDD: 18 GB di spazio disponibile

Note addizionali: 1280×720 / 30 FPS with portable settings

Raccomandati

OS: Windows 7 or later

Processore: Intel i3 3 GHz

Memoria: 4 GB RAM

GPU: Geforce GTX 770 / Radeon R9 280X

HDD: 18 GB di spazio disponibile

Note addizionali: 1920×1080 / 60 FPS con impostazioni alte

Infine, potete dare uno sguardo ad un nuovo trailer pubblicato per l'occasione da XSEED Games, oltre ad una galleria di immagini inedite che trovate in calce alla notizia. The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel II, già disponibile su PS4 e PS Vita, arriverà in Giappone il 26 aprile in versione PS4, mentre sarà disponibile su PC a partire dal 14 febbraio.