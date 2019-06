The Legend of Heroes Trails of Cold Steel III: il video dell'E3 svela la data di uscita

NIS America è fiera di annunciare che The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel III sarà disponibile esclusivamente per PlayStation 4, il 27 settembre in Europa e il 4 ottobre in Australia e Nuova Zelanda.

É trascorso quasi un anno e mezzo dalla guerra civile di Erebon e da allora molte cose sono cambiate. Dopo le mutevoli posizioni dei paesi sulla politica interna dell'Impero e dopo i cambiamenti avvenuti nella vita di Rean Schwarzer, le ombre del passato hanno lasciato il posto ad un nuovo capitolo. Diplomato alla Thors Military Academy, Rean è ora un istruttore presso il Thors Branch Campus, un'accademia di recente apertura che si trova rapidamente sul palcoscenico nazionale. Qui prende il comando una nuova Class VII che guiderà una nuova generazione di eroi verso un futuro sconosciuto. Sebbene tutto sia tranquillo al momento, la nefanda organizzazione di Ouroboros continua a tessere una trama oscura che potrebbe portare l'intero continente in guerra...o forse in qualcosa di ancora più sinistro.

Trails of Cold Steell III invita i giocatori in un mondo pieno di intrighi. Imbarcati in un tour vorticoso attraverso le terre inesplorate di Erebonian e incontra volti nuovi e vecchi amici familiari ai fan della serie. Seguendo la tradizione di Trails, l'avvincente storia si combina con un cast di incredibili personaggi e con un sistema di combattimento perfezionato. Questo famoso titolo è stato sviluppato per la prima volta per PlayStation 4.

Caratteristiche Chiave:

Benvenuti nella New Class VII - Esplora terre dell'Impero appena acquisite, con una nuova squadra e riscopri volti familiari del passato.

Una storia immersiva -Immergiti in una storia epica sviluppata su tre titoli e realizzata per fan nuovi e vecchi. È inclusa anche un'introduzione interattiva per permettere ai nuovi giocatori di conoscere la storia in corso, in modo che chiunque possa stare al passo con il mondo di Trails of Cold Steel.

Combattimenti perfezionati - Sfida minacce imminenti con un sistema di combattimento perfezionato nel corso dei decenni. L'aggiunta di funzionalità come Brave Order e Break System apre nuove possibilità in battaglia.