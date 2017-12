The Legend of Heroes Trails of Cold Steel IV: aperto il sito teaser

ha lanciato un misterioso sito teaser con un conto alla rovescia che terminerà domani, mercoledì 20 dicembre. Il sito in questione sembra nascondere il reveal di

Il nome del sito è "The Destination of EREBOS", la URL contiene però il suffisso Sen4, cosa che farebbe pensare dunque al nuovo episodio dlla serie The Legend of Heroes Trails of Cold Steel, conosciuta in Giappone come The Legend of Heroes Sen no Kiseki.

L'obiettivo di Falcom è quello di pubblicare il nuovo The Legend of Heroes Trails of Cold Steel in Giappone entro settembre 2018, restiamo quindi in attesa del reveal apparentemente previsto per la giornata di domani.