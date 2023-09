The Legend of Heroes Trails Through Daybreak arriva in Europa: c'è la finestra di lancio

Un poco alla volta la serie di The Legend of Heroes si sta diffondendo sempre di più in occidente. Dopo l'uscita di The Legend of Heroes Trails Into Reverie nel corso dell'estate 2023, un altro tassello della serie targata Nihon Falcom si prepara a sbarcare in Europa e Stati Uniti il prossimo anno.

Il publisher NIS America conferma che The Legend of Heroes Trails Through Daybreak arriverà sul suolo occidentale nel corso del 2024, più precisamente durante il periodo estivo. Il JRPG a turni è previsto su PC, PlayStation 5, PS4 e Nintendo Switch ed avrà testi e doppiaggio in inglese oltre all'originale parlato in lingua giapponese. Per il momento non ci sono dettagli più precisi sulle tempistiche di pubblicazione, ma si tratta in ogni caso di una buona notizia per tutti i fan della serie.

Noto in Giappone con il sottotitolo di Kuro no Kiseki, The Legend of Heroes Trails Through Daybreak ha fatto il suo originale debutto sul suolo nipponico nel settembre 2021 inizialmente come esclusiva PS4, per poi essere pubblicato anche su PS5 e PC nel corso del 2022. La versione Switch è invece una novità assoluta, in arrivo sempre per l'estate 2024 anche in Giappone oltre ad USA ed Europa.

In attesa di ulteriori novità non perdetevi intanto il trailer d'annuncio di Trails Through Daybreak: lo farete vostro?