The Legend of Legacy HD Remastered ha una data su PC, Switch e PlayStation

A più di sette anni di distanza dal lancio di The Legend of Legacy su 3DS, Furyu Corporation e NIS America si apprestano a riportare in auge questa IP ispirata (tra gli altri) ai primi capitoli della saga di Final Fantasy e Dragon Quest con una versione HD Remastered ricca di migliorie grafiche e contenutistiche.

In questa sua nuova edizione, The Legend of Legacy offre a tutti gli appassionati del genere l'opportunità di fare un tuffo nel passato e di sperimentare delle innovazioni legate al sistema di combattimento classico dei titoli JRPG più iconici.

Nel corso dell'avventura, gli utenti avranno inoltre modo di utilizzare formazioni e posizioni per assegnare ruoli di combattimento flessibili, senza cioè ricorrere alla ripetitività dei combat system basati su classi fisse: solo padroneggiando al meglio questa nuova caratteristica sarà possibile avere la meglio sui nemici incontrati sul campo di battaglia, anche in funzione delle ottimizzazioni e dei perfezionamenti promessi dal team Furyu nell'IA e nel pattern comporamentale degli avversari.

Prima di lasciarvi alle nuove immagini e al video che trovate in cima e in calce alla notizia, vi informiamo che la Remaster di The Legend of Legacy è prevista al lancio per il 22 marzo del 2024 su PC (Steam), PS4, Nintendo Switch e PlayStation 5. Per un veloce ripasso, qui trovate la nostra recensione dell'originario The Legend of Legacy per 3DS.