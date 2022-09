The Legend of Neverland è uscito gratis su mobile: il rivale di Genshin Impact?

In seguito all'annuncio dell'arrivo di Little Nightmares su dispositivi mobili, diamo un'occhiata a un'altra uscita non di poco conto in campo mobile. Infatti, è ora scaricabile gratuitamente un titolo che è già stato definito in alcuni contesti come un "rivale di Genshin Impact". Si fa riferimento a The Legend of Neverland.

Rilasciato a livello Global a inizio settembre 2022 e disponibile sia sul Play Store di Google per dispositivi Android che sull'App Store di Apple per iPhone e iPad, questo titolo di GameArk Global rappresenta un MMORPG che porta il giocatore nell'universo di Cabala. Tra personalizzazione del personaggio, open world, classi e attività secondarie, il titolo ha già attirato l'attenzione di milioni di giocatori a livello globale.

Pensate che a luglio 2022 è stato annunciato il traguardo di oltre 2,5 milioni di registrazioni per The Legend of Neverland. La protezione degli innocenti è in ogni caso il principale obiettivo alla base del titolo di GameArk Global, in quanto si è chiamati a combattere le forze del male mentre strani e mistici imbrogli sono in corso.

Per quel che concerne le "somiglianze" con Genshin Impact, all'estero sono stati spesi fiumi di parole sulla questione, quindi potrebbe interessarvi dare un'occhiata all'analisi effettuata da Screen Rant, giusto per fare un esempio concreto. Le "similitudini" sembrano andare oltre l'impatto visivo, coinvolgendo anche diverse meccaniche di gioco.