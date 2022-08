The Legend of the Dragoon, sognando il remake: lo strano Tweet di Shuhei Yoshida

Nonostante i festeggiamenti per il ventesimo anniversario di The Legend of the Dragoon non abbiano portato nessuna novità legata al cult videoludico, le speranze dei fan sono dure a morire.

A dimostrarlo, permane il successo della petizione per un remake di The Legend of the Dragoon lanciata nel 2019, che in breve tempo aveva raccolto migliaia di adesioni. A distanza di tre anni, tuttavia, da Sony non sono mai giunte dichiarazioni legate ad un possibile ritorno in scena dell'avventura per la prima PlayStation.

Nella giornata di oggi - lunedì 8 agosto 2022 -, tuttavia, uno strano cinguettio apparso sull'account Twitter di Shuhei Yoshida ha stuzzicato la fantasia dei fan. Il dirigente di casa Sony PlayStation ha infatti condiviso un Tweet di Dennis Martin, all'interno del quale il compositore rievocava i bei ricordi legati alla realizzazione della colonna sonora di The Legend of the Dragoon. Una circostanza apparentemente ordinaria, che tuttavia diventa peculiare se si osserva la data di pubblicazione del Tweet di Dennis Martin. Il messaggio, infatti, risale al 4 dicembre 2019, ed è stato condiviso quest'oggi da Shuehi Yoshida senza nessuna apparente ragione o commento aggiuntivo.



Una circostanza quantomeno bizzarra, che potete verificare dallo screenshot che trovate in calce. Che qualcosa si stia infine muovendo?