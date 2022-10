The Legend of Tianding: l'action ispirato ai manga cinesi arriva su PlayStation e Xbox

A un anno di distanza dall'approdo di The Legend of Tianding su PC e Nintendo Switch, il team di Neon Doctrine è ormai pronto a lanciare questo intrigante action a scorrimento ispirato ai manga cinesi su PlayStation e Xbox, con approdo immediato nel catalogo di Xbox Game Pass.

Sviluppato da Creative Games & Computer Graphics Corporation, il titolo ci porta nella città di Taipei per farci indossare i panni di Liao Tianding, un vigilante ricercato dalle autorità coloniali giapponesi. Il canovaccio narrativo steso da Neon Doctrine si rifà alla figura di Robin Hood per darci l'opportunità di 'rubare ai ricchi e dare ai poveri', combattendo a mani nude per le strade di una Taipei di inizio novecento ricostruita nello stile dei manga cinesi.

L'impianto ludico eretto da CGCGC si rifà al Kung Fu per dare vita a sfide tecniche con tante combo da padroneggiare e un vasto arsenale di armi da sottrarre ai nemici. L'equipaggiamento di Liao comprende anche un rampino, utilizzabile sia come strumento d'attacco che come mezzo per raggiungere aree altrimenti inaccessibili.

Ogni missione da affrontare propone sfide uniche contro gli sgherri al servizio di cortigiani corrotti, avidi uomini d'affari e capi militari, sullo sfondo delle ambientazioni interconnesse della zona di Dadaocheng della città di Taipei.

The Legend of Tianding è disponibile dal 2 novembre 2021 su PC e Nintendo Switch e lo sarà molto presto anche su console PlayStation e Xbox. Il lancio dell'action a scorrimento di Neon Doctrine è infatti previsto per il 31 ottobre su PS4, Xbox One, PlayStation 5 e Xbox Series X/S, con ingresso dal day one nel catalogo degli abbonati a Xbox Game Pass. Qualora ve lo foste perso, qui trovate il nostro speciale sui nuovi giochi Xbox Game Pass di settembre, da Assassin's Creed Odyssey a Deathloop passando per il metroidvania Moonscars e la versione 1.0 di Grounded.