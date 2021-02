The Legend of Zelda e 35° anniversario, parla Grubb: novità in estate

La decisione di Nintendo di riproporre il capitolo della saga di Link esordito nel 2011 sembra già essere stata vincente: in pochissimo tempo, infatti, preordini di The Legend of Zelda: Skyward Sword HD hanno raggiunto numeri record, con le scorte temporaneamente esaurite su Amazon USA e UK.

Nonostante questa calorosa accoglienza, è indubbio che parte della community di appassionati si aspettasse una maggior quantità di annunci da parte della casa di Kyoto. La motivazione è molto semplice: la ricorrenza, pochi giorni fa, del 35° anniversario di The Legend of Zelda. Le avventure di Hyrule sembrano star ricevendo un trattamento molto diverso da quello riservato a Super Mario per la medesima occasione, ma potrebbe essere ancora presto per abbandonare le speranze, almeno stando a quanto riferito da alcuni insider.

Mentre trovano diffusione rumor sull'arrivo di The Legend of Zelda: Wind Waker HD e Twilight Princess HD su Nintendo Switch, anche Jeff Grubb, firma di Venture Beat, riferisce di novità legate ai festeggiamenti ancora da annunciare. Con un passato di alcune previsioni rivelatesi corrette, - e altre meno - quest'ultimo invita ad attendere l'estate 2021 per ulteriori comunicazioni a tema Zelda da parte di Nintendo. Le ragioni, riferisce, sono molteplici. Da un lato, i festeggiamenti per i 35 anni di Super Mario sono ancora in corso, dall'altra la casa di Kyoto non vorrebbe correre il rischio di distogliere l'attenzione del pubblico dalla riedizione di Skyward Sword. Per questa ragione, ogni ulteriore comunicazione - asserisce Grubb - sarà successiva all'uscita di quest'ultimo su Nintendo Switch. In programma, ad ogni modo, vi sarebbe un piano di pubblicazioni di giochi della saga a ritmo costante sulla console ibrida.



Ovviamente, al momento si tratta di semplici speculazioni: con la data di lancio di The Legend of Zelda Skyward Sword HD fissata per il 16 luglio, sarà necessario attendere ancora diverso tempo prima di saperne eventualmente di più.