The Legend of Zelda: A Link Between Worlds potrebbe tornare su Nintendo Switch

Un PR dista contattando alcune testate giornalistiche per avere il permesso di riutilizzare le citazioni che hanno accompagnato le recensioni di, fatto che ha dato sfogo all'immaginazione dei fan della serie su reddit.

Il titolo fu pubblicato nel 2013 per le console della famiglia Nintendo 3DS come seguito del pluripremiato The Legend of Zelda: A Link to the Past, uscito originariamente su Super Nintendo. Al momento, i fan ipotizzano un porting del gioco su Nintendo Switch. Sebbene The Legend of Zelda: A Link Between Worlds sia un titolo Nintendo Selects per il mercato europeo, così non è per gli Stati Uniti, e la richiesta delle citazioni potrebbe significare un imminente ingresso del titolo nel catalogo di giochi Nintendo scontati.

Come sempre in questi casi, vi invitiamo a considerare quanto letto come semplice rumor, fino ad un'eventuale conferma o smentita da parte di Nintendo. Vorreste rivivere questa avventura di Link anche su Nintendo Switch?