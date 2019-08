The Legend of Zelda A Link to the Past: ecco un fan remake realizzato con Unity!

Lo sviluppatore indipendente e YouTuber BlobVanDam sta lavorando ad un remake (non ufficiale) di The Legend of Zelda A Link to the Past realizzato con il motore grafico Unity, con l'obiettivo di riportare in vita un classico senza tempo.

L'autore di questo fan remake fa sapere di aver riprodotto al momento solamente una piccola parte del gioco, essendo di fatto un lavoro amatoriale portato avanti nel tempo libero. I risultati raggiunti sono sicuramente di buon livello come dimostra un breve video pubblicato da BlobVanDam su Twitter.

Uscito nel 1991 su Super Nintendo (e convertito nel 2003 su Game Boy Advance) The Legend of Zelda A Link to the Past è il primo gioco della serie a 16-bit nonchè uno dei più acclamati giochi della serie, con oltre quattro milioni di copie vendute in tutto il mondo e recensioni estremamente positive.

Al momento non sappiamo se Nintendo interverrà per bloccare il progetto, come accaduto nel caso di altri lavori amatoriale, la casa di Kyoto è infatti da sempre molto attenta a questo argomento e spesso ha bloccato sul nascere produzioni fan made che sfruttavano nomi e personaggi Nintendo.