The Legend Of Zelda: quanti anni hanno Link e la Principessa?

La serie di videogiochi di The Legend of Zelda, una delle più longeve e redditizie della storia dell’intrattenimento di Nintendo, è formata da moltissimi capitoli che narrano storie differenti ma nei quali i due protagonisti principali sono (quasi) sempre gli stessi: il guerriero Link e la principessa Zelda.

Prima di cominciare, vi avvisiamo che il contenuto dei prossimi paragrafi contiene spoiler sulla trama della saga di Zelda: nel caso in cui non vogliate rovinarvi il gusto di scoprire da soli la storia del mondo e dei personaggi della serie vi consigliamo di non proseguire con la lettura.

Nonostante il nome dei protagonisti sia sempre lo stesso, tuttavia, non sempre i personaggi corrispondono alla stessa persona da un gioco all’altro: il caso più eclatante è quello di Link, il quale è tendenzialmente rappresentato come un guerriero dal cuore puro pronto a battersi per salvare il regno di Hyrule da un nemico che cerca di minacciarne la stabilità e la sopravvivenza. Nonostante le apparenze, infatti, quasi nessuno dei Link che prendono vita nei diversi capitoli della serie NIntendo rappresenta la stessa persona: Link è infatti un’entità chiamata Spirito dell’Eroe, che per volere degli dei si incarna ogni volta in un guerriero diverso che ne assume di conseguenza le sembianze, le capacità e i valori, grazie al frammento della reliquia chiamata Triforza posseduto da Link. Per quanto riguarda l’età del protagonista, in ogni capitolo della serie Link è rappresentato in maniera diversa: nella maggior parte dei casi il suo aspetto è quello di un ragazzino dall’aspetto quasi ingenuo, mentre negli altri casi il suo aspetto è quello di un guerriero adulto e dai tratti fieri e sicuri.

Zelda è invece la principessa di Hyrule, il regno all’interno del quale si svolgono la stragrande maggioranza degli eventi narrati durante i molti capitoli della serie, ed oltre ad essere la figlia del re è anche il soggetto preferito per i rapimenti perpetrati ripetutamente da parte di entità malvagie che cercano di prendere il controllo del regno di Hyrule. Anche nel caso di Zelda l’età del personaggio non viene mai specificata, ma le sue sembianze vanno sempre di pari passo con quelle di Link: ragazzina quando lui è un ragazzino, adulta quando lui è un adulto. Di conseguenza, non è possibile definire con precisione quale sia l’età effettiva di Link e Zelda, poiché si tratta di entità millenarie e le cui sembianze, talvolta di ragazzi e altre volte di adulti, variano in continuazione da un capitolo all’altro della saga, facendo trasparire a volte la loro giovane età, e altre volte dimostrando un'età più avanzata.

A proposito della serie di The Legend of Zelda, da ormai molti mesi si rincorrono i rumor sulla data d'uscita del sequel dell'ultimo capolavoro Nintendo, annunciato al pubblico con il titolo di Zelda Breath of the Wild 2.