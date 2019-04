The Legend of Zelda: azienda realizza delle splendide custodie per Switch

Il negozio online di Mr. Hydez, un'azienda di abbigliamento specializzata in cosplay videoludico, aggiunge alla propria collezione delle splendide custodie in pelle per Nintendo Switch dedicate alla serie di The Legend of Zelda.

Già famoso tra gli appassionati di cosplay per le sue reinterpretazioni "dal vero" delle armature e degli elementi di equipaggiamento di The Elder Scrolls V Skyrim, lo studio di Mr. Hydez ha così deciso di immergersi nelle atmosfere fiabesche della saga di Link e Zelda per trarre ispirazione dalla simbologia della serie.

Le custodie in pelle proposteci con prezzi che partono da 220 dollari mostrano infatti la Triforza, lo stemma Hylian e i simboli conosciuti da tutti i fan che si sono cimentati con capolavori del calibro di Breath of the Wild, Ocarina of Time e Majora's Mask.

Mentre aziende come lo studio di Mr. Hydez decidono di fare della loro passione per la saga di The Legend of Zelda una vera e propria professione, c'è chi invece si limita a reimmaginare Breath of the Wild senza cel-shading come la vulcanica scena dei modder dell'ultimo capitolo dell'iconica serie nintendiana con protagonista Link.

In calce all'articolo trovate alcune immagini esplicative del lavoro svolto dall'azienda statunitense per confezionare queste splendide custodie in pelle per Nintendo Switch a tema Zelda: dategli un'occhiata e diteci cosa ne pensate al riguardo, se ritenete opportuno pagare non meno di 220 dollari per permettere alla vostra fida console nintendiana di stare al passo con le ultime tendenze della moda hyruliana.