The Legend of Zelda Breath of the Darkness uscirà nel 2021 insieme a Switch PRO?

Nelle scorse ore un insider ha diffuso su NeoGAF alcuni rumor su Nintendo Switch PRO, parlando di una presentazione a porte chiuse della console al reparto marketing della casa di Kyoto. Insieme al nuovo modello di Switch sarebbe stato mostrato anche The Legend of Zelda Breath of the Wild 2.

Nello specifico la fonte parla di una demo di The Legend of Zelda Breath of the Wild in 4K/60 fps fatta girare su grande schermo per mostrare le potenzialità di Switch PRO inoltre i presenti avrebbero assistito anche ad una demo gameplay di The Legend of Zelda Breath of the Darkness della durata di circa dieci minuti.

Il video del nuovo gioco della serie presentava uno scontro tra Link e la Principessa Zelda contro un Guardiano Oscuro. La fonte fa sapere che il gioco è attualmente nel pieno dello sviluppo con uscita prevista per gennaio 2021 insieme a Nintendo Switch PRO.

La compagnia giapponese vorrebbe così replicare la stessa strategia usata per il lancio di Switch e Switch Lite, entrambe uscite sul mercato insieme ad un gioco della serie The Legend of Zelda, ritenuto un franchise molto forte per il debutto commerciale di un nuovo hardware.

Al momento niente di quanto riportato è stato ufficializzato e dunque vi invitiamo a prendere il tutto con le dovute precauzioni in attesa di eventuali conferme o smentite.