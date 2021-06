The Legend of Zelda Breath of the Wild 2: ambientazione e protagonista, le prime teorie

Dopo aver accolto con straordinario successo The Legend of Zelda: Breath of the Wild in concomitanza con Wii U, Nintendo Switch si prepara ora ad accogliere il proprio capitolo esclusivo della saga.

Nel corso del prossimo anno, gli appassionati avranno modo di avventurarsi nel sequel della produzione, la cui denominazione definitiva non è ancora stata svelata. Il team Nintendo guidato da Aonuma ha infatti dichiarato che il vero titolo di The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 cela un'informazione essenziale, che ancora non è il momento di rivelare. Una dichiarazione che non poteva non scatenare la curiosità degli appassionati, che si sono immediatamente messi in cerca di indizi sulla questione.

Analizzando ogni dettaglio del filmato dedicato, i giocatori hanno ad esempio scoperto la presenza di un bizzarro dettaglio legato alle musiche del trailer di The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2, ma non solo. Come potete verificare in calce a questa news, c'è infatti chi è andato oltre, confrontando gli scenari mostrati dal video con il primo Breath of the Wild. Ebbene, alcune zone mostrate nel trailer sembrano coincidere con alcune aree del predecessore, ma con diverse differenze, quali l'assenza di alcune strutture, tra cui delle colonne. Un avvistamento che ha spinto diversi appassionati a ipotizzare un viaggio nel passato dell'Hyrule di The Legend of Zelda: Breath of the Wild.



Ma non solo: l'analisi del trailer ha spinto addirittura a ipotizzare la possibile presenza di due protagonisti. Nello specifico, i sospetti sono ricaduti, oltre che sul tradizionale Link, anche sul misterioso Eroe parte della mitologia dell'ultima avventura di The Legend of Zelda. Quest'ultimo, secondo le teorie, potrebbe corrispondere al personaggio - molto simile a Link - dotato di un braccio meccanico, capelli lunghi, sandali e tunica verde. Di quest'ultimo, in effetti, non si vede mai il volto nel nuovo trailer: che si tratti di un caso, oppure di una scelta voluta?