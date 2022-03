The Legend of Zelda Breath of the Wild 2: sono passati più di 1.000 giorni dall'annuncio

The Legend of Zelda Breath of the Wild 2 è stato annunciato l'11 giugno 2019, questo vuol dire che ad oggi sono passati esattamente 1001 giorni dalla presentazione del gioco, come segnalato da Felix Sanchez, video producer di Nintendo Life.

Il 2022 sarà l'anno giusto per il lancio di The Legend of Zelda Breath of the Wild 2? Secondo molti analisti il gioco uscirà a fine anno ma Nintendo dovrà necessariamente dosare bene le prossime uscite, la lineup Nintendo Switch per il 2022 è molto ricca e include tra gli altri Bayonetta 3, Splatoon 3, Pokemon Scarlatto e Violetto, Xenoblade Chronicles 3, Mario Strikers Battle League e Fire Emblem Warriors Three Hopes, solamente per citarne alcuni.

In tutto questo ci sarà spazio per il sequel di The Legend of Zelda Breath of the Wild, o lo vedremo solamente nel 2023? Curiosamente, ci sono altri titoli annunciati ben prima dell'avventura di Link e che non hanno ancora visto la luce, nello specifico Metroid Prime 4 è stato annunciato da 1729 giorni mentre Bayonetta 3 da 1552 giorni, il nuovo Metroid non uscirà sicuramente quest'anno mentre il gioco di PlatinumGames dovrebbe arrivare proprio nel corso del 2022, ma ancora non c'è una data di uscita precisa.