The Legend of Zelda Breath of the Wild 2: perchè il nome ufficiale non è stato svelato?

Nintendo ha pubblicato all'E3 un nuovo trailer di The Legend of Zelda Breath of the Wild 2, come dichiarato più volte questo è solamente un titolo provvisorio e il nome definitivo del gioco non è stato ancora svelato. Vi siete chiesti per quale motivo?

In molti se lo stanno chiedendo e c'è una risposta ben precisa fornita da Bill Trinen e Nate Bihldorff di Nintendo of America durante una intervista a IGN USA.

"Non abbiamo ancora svelato il nome ufficiale del gioco... perchè? Dovrete avere pazienza, come sapete i nomi dei giochi di Zelda sono da sempre molto importanti e i sottotitoli suggeriscono spesso i temi, particolari sulla storia opppure su alcune meccaniche legate al gameplay."

The Legend of Zelda Breath of the Wild 2 è un nome chiaro e semplice necessario per identificare il gioco a livello promozionale ma in realtà come ribadito non sarà questo il titolo ufficiale della prossima avventura di Link. Il sequel di The Legend of Zelda Breath of the Wild è previsto per il 2022 ma non c'è ancora una certezza granitica su questa finestra di lancio, il team sta lavorando duramente ma Eiji Aonuma si è detto più volte disposto a rimandare ulteriormente il gioco fino a quando non sarà assolutamente pronto sotto ogni aspetto.