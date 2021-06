The Legend of Zelda Breath of the Wild 2 quando esce?

Zelda Breath of the Wild è stato uno dei prodotti più venduti e apprezzati dell'intero catalogo di Nintendo Switch, e in generale uno dei videogiochi open-world migliori di sempre. Per questo motivo, milioni di fan della serie da sono da anni trepidante attesa di un sequel, il quale potrebbe presto arrivare su Nintendo Switch.

Durante la conferenza del Nintendo Direct in occasione della settimana dell'E3 2021 tenutosi negli scorsi giorni, la casa giapponese ha infatti mostrato un breve trailer di gameplay di quello che viene temporaneamente chiamato Zelda Breath of the Wild 2 - in attesa di un titolo definitivo che verrà probabilmente annunciato e ufficializzato nei prossimi mesi insieme alla data d’uscita definitiva.

Riguardo quest’ultimo elemento in effetti ad oggi non si hanno informazioni precise, poiché l’unica finestra temporale che è stata fornita da Nintendo durante il suo ultimo showcase rimanda ad un più che generico 2022: occorrerà dunque attendere ancora qualche mese per poter vedere qualcosa in più del gameplay del gioco - che ha comunque lasciato intravedere alcuni elementi e spunti molto interessanti durante il breve trailer del Nintendo Direct - e una data d’uscita concreta e più o meno definitiva.

Nel frattempo, i moltissimi appassionati della saga hanno già cominciato ad ingannare l’attesa elaborando le prime teorie su quali potrebbero essere l’ambientazione, i protagonisti e il background narrativo del gioco, sfruttando anche alcuni indizi che sembrerebbero essere stati disseminati qua e là dalla stessa Nintendo all’interno dei trailer dedicati a Zelda Breath of the Wild 2 fin qui presentati.