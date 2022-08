The Legend of Zelda Breath of the Wild 2 da record ancora prima dell'arrivo su Switch

Ci separa ancora un po' di tempo dal debutto sugli scaffali di The Legend of Zelda Breath of the Wild 2, ma pare che la tanto attesa esclusiva Nintendo Switch abbia già raggiunto un particolare record per la serie.

Un appassionato della serie che si fa chiamare BombosMedallion sui social, ha infatti raccolto una serie di dati relativi al periodo intercorso tra un'uscita e l'altra dei vari episodi della proprietà intellettuale dell'azienda nipponica. Dalla ricerca effettuata dall'utente Twitter, è emerso che The Legend of Zelda Breath of the Wild 2 è già diventato il capitolo del brand che si è fatto attendere di più in assoluto. In precedenza, tale record era detenuto da The Legend of Zelda Ocarina of Time per Nintendo 64, arrivato sul mercato dopo 5 anni, 5 mesi e 15 giorni.

Per chi non lo sapesse, il nuovo capitolo della serie Nintendo non ha ancora una data d'uscita ufficiale, ma dovrebbe arrivare nel corso dei primi mesi del prossimo anno. In attesa di saperne di più, magari in un nuovo Nintendo Direct organizzato appositamente per mostrare il gameplay del gioco, vi ricordiamo che il doppiatore italiano di Breath of the Wild 2 ha fornito indizi su un nuovo personaggio, probabilmente scatenando le ire della software house.