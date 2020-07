The Legend of Zelda Breath of the Wild 2, lo sviluppo è nelle fasi finali?

Lo sviluppo di The Legend of Zelda Breath of the Wild 2 potrebbe trovarsi in una fase piuttosto avanzata, almeno stando alle dichiarazioni di due doppiatori che hanno affermato di aver concluso il proprio lavoro sul progetto.

Marcel Navarro e Nerea Alfonso (che interpretano rispettivamente Revali e Zelda nella versione doppiata in lingua spagnola) hanno affermato di aver concluso le sessioni di doppiaggio, notizia interessante perchè farebbe pensare ad uno sviluppo ormai nelle fasi finali, considerando che il doppiaggio è solitamente uno degli ultimi aspetti di un videogioco ad essere completato.

In realtà però non è chiaro se i due doppiatori fossero particolarmente seri nelle loro dichiarazioni o se semplicemente si stessero divertendo a far aumentare l'hype intorno al nuovo gioco della serie, dunque vi invitiamo a prendere quanto riportato con le dovute precauzioni.

The Legend of Zelda Breath of the Wild 2 è stato annunciato all'E3 2019 con un teaser e da allora è completamente sparito dai radar, anche il titolo in realtà non è mai stato ufficializzato da Nintendo e il gioco potrebbe quindi avere una denominazione differente quando raggiungerà gli scaffali dei negozi. Tra i nomi alternativi anche The Legend of Zelda Bond of the Triforce, suggerito da un insider apparentemente a conoscenza di molti dettagli sul gioco.