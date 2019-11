The Legend of Zelda Breath of the Wild 2 uscirà nel 2020 secondo l'insider Sabi!

Il celebre insider Sabi (noto per aver anticipato i piani E3 di Bethesda, Microsoft e Nintendo, facendo arrabbiare non poco quest'ultima) ha svelato di essere a conoscenza dei piani di pubblicazione dell'atteso sequel di The Legend of Zelda Breath of the Wild.

Secondo quanto dichiarato dalla fonte, il nuovo gioco di The Legend of Zelda uscirà nel 2020 su Switch e Switch Lite, tuttavia Sabi scherza affermando che "ogni gioco di Zelda storicamente è stato rimandato, internamente o pubblicamente", tuttavia ribadisce la correttezza delle sue affermazioni con la frase "non si tratta di speculazioni, ma solamente dei piani attuali."

A quanto sembra quindi i vertici di Nintendo avrebbero pianificato un lancio per il prossimo anno, tuttavia i piani come sappiamo potrebbero cambiare in qualsiasi momento e un rinvio non è certo escluso. Dopo il primo teaser mostrato all'E3 di giugno sul nuovo The Legend of Zelda è calato il silenzio e molti pensano che il gioco possa tornare a farsi vedere durante i The Game Awards di metà dicembre... sarà davvero così? Lo scopriremo nelle prossime settimane.

Altri rumor recenti parlavano di un lancio per The Legend of Zelda Breath of the Darkness previsto nel 2020 come gioco di lancio di Switch PRO, piattaforma mai annunciata o confermata dalla casa di Kyoto.